Assenti lascia la giunta Troli per la successione

LE DIMISSIONI

SAN BENEDETTO Protocollate ieri mattina, intorno a mezzogiorno, le dimissioni da parte del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Assenti pronto alla volata alle elezioni regionali. Intanto è partito il toto nome di colui che prenderà il suo posto. L'ipotesi più accreditata è quella di Pierfrancesco Troli assessore allo sport e Pierluigi Tassotti prenderebbe la delega ai lavori pubblici. «La presente si legge nel documento firmato da Assenti- per rassegnare le mie dimissioni dalla carica di assessore nella giunta ai fini della candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionali, colgo l'occasione per ringraziarti della fiducia accordatami come assessore nella tua giunta come vice sindaco l'esperienza condivisa al servizio della città rappresenta per me un prezioso bagaglio di esperienza umana e politica della quale conserverò sempre profonda gratitudine». Il partito di Fratelli d'Italia a cui appartiene il vice sindaco uscente si riunirà nei prossimi giorni ma il nome che molto probabilmente indicheranno sarà quello del consigliere Pierfrancesco Troli a cui potrebbe andare l'assessorato allo sport che verrebbe tolto a Tassotti a sua volta nominato assessore ai lavori pubblici, mentre la delega da vice sindaco potrebbe essere assegnata a un assessore in carica e l'ipotesi è quella di Andrea Traini. È tutto da vedere, tra l'altro si tratterebbe di un rappresentante della lista SiAmo San Benedetto dove è stato eletto lo stesso Assenti. «Incontrerò i partiti e la maggioranza afferma il sindaco Piunti il settore dei lavori pubblici è importante trattandosi dell'ultimo anno di mandato in cui sono tanti gli interventi da mettere in cantiere. Ma sia chiaro fin dall'inizio che la decisione sulla nomina spetterà solo a me e a nessun altro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

