Assegnato Misura 7, il bando dello sport 2020 della Regione Marche a sostegno della ripresa delle attività sportive nelle aree terremotate. È #Destinazionebenessere Sport Offida 2021, progetto del Comune finanziato con 8.750 euro e mira a promuovere la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria. È rivolto a tutte le fasce di età. Diverse le attività previste: Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, un doppio appuntamento settimanale con 23 lezioni da giugno ad agosto di yoga e pilates all'aperto; Salute in cammino, due camminate abbinate a percorsi di valorizzazione e conoscenza delle ricchezze storiche e architettoniche, insieme a un laureato in scienze motorie e una guida turistica abilitata. Quattro camminate per popolazione anziana e una camminata con il proprio cane. I partecipanti saranno invitati a raccogliere la plastica trovata durante i percorsi. Lezioni e partite libere di scacchi nel periodo estivo in centro storico, 4 appuntamenti con gli scacchi, lezioni e partite libere con presenza di istruttori federali; Settembre & Sport, 4 appuntamenti per bambini e ragazzi con possibilità di praticare pallavolo, karate, basket, tennis

