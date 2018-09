Assalto dei piccioni ai locali del centro storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I DISAGIASCOLI La furia dei piccioni non abbandona il centro storico. Nonostante le strategie messe in campo da bar e ristoranti - dall'allestimento di girandole all'eliminazione di materiali frangibili nel servire cibo e bevande all'aperto - anche questa estate i piccioni hanno dato non poco filo da torcere agli operatori commerciali per via dei continui attacchi dei volatili. Alla disperata ricerca di tutto ciò che possa essere commestibile, i piccioni del centro si scagliano ripetutamente non soltanto su ciò che rimane sui tavoli, ma...