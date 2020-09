Aspettando Pontoriero

GLI SPETTACOLI

ASCOLI Tutti esauriti i concerti di Around Beethoven, il Festival internazionale di musica organizzato dalll'associazione ascolipicenofestival in collaborazione con Mibact, Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Amat e Fondazione Carisap, in svolgimento nell'auditorium Emidio Neroni della Fondazione Carisap. Per venire incontro ai tanti appassionati di musica, che purtroppo a causa della ridotta disponibilità di posti a seguito delle misure anti Covid 19, ascolipicenofestival ha deciso di aggiungere al cartellone un altro concerto.

Il nuovo appuntamento è per sabato 19 settembre, sempre nell'auditorium Emidio Neroni della Fondazione Carisap, inizio alle 20.30, ingresso libero, con la pianista Stella Ala Luce Pontoriero, apprezzatissima musicista, pianista accompagnatore al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano e docente al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo.

Stella Pontoriero si è fatta già ammirare nel capoluogo piceno nel febbraio scorso in occasione del concerto in memoriam di Michael Flacksman fondatore del Festival. Con piacere ha accolto la proposta in corsa di ascolipicenofestival e sabato prossimo, in duo con Roberto Trainini, già applauditissimo in questo Festival, sarà protagonista di un concerto con le Sonate per violoncello e pianoforte di L. van Beethoven.

