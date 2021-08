ASCOLIQuesto il messaggio alla città dell'amministratore apostolico della diocesi, monsignor Domenico Pompili, per la festa del patrono: «L'Annunciazione con sant'Emidio, detta anche Annunciazione di Ascoli, è un dipinto eseguito nel 1486 da Carlo Crivelli. Insieme ad altri capolavori del Rinascimento italiano è visibile nella National Gallery di Londra. Concentrandosi sulla tela si resta colpiti dal fatto che il santo vescovo abbia tra le mani il plastico della città. Sant'Emidio è ben più che il patrono. È' il padre. La qual cosa è rilevante per il fatto che oggi ad essere in crisi è proprio la paternità, col rischio di perdere il senso della comunità e di una comune appartenenza. La festa annuale di Sant'Emidio, per contro, rappresenta un potente antidoto a questa evaporazione del padre. Occorre, in un tempo di crisi, in cui la struttura patriarcale è andata (fortunatamente!) in crisi, provare a ricostruire un processo di paternità, di cui si avverte l'urgenza perché senza padri non si danno figli e si interrompe il processo vitale della trasmissione dell'esistenza.

Ciò che conta è avere bene in mente alcune evidenze elementari. La prima è che padri non si nasce lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. La seconda evidenza è che il padre è lo sguardo necessario per crescere. Non meno che quello della madre, nei cui occhi si condensa il nostro affaccio sulla vita».

