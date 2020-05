ASCOLI Una delle professioni toccate fortemente dall'emergenza coronavirus è sicuramente quella degli agenti di commercio. Un esercito di persone che conta oltre 1000 professionisti che operano nella provincia e che rappresentano il 70% del Pil nazionale. Con la chiusura delle attività commerciali, le incognite per questi lavoratori sono molte e le prospettive non molto rosee. « Noi ci troviamo tra l'incudine, che è l'azienda che rappresentiamo e il martello che è il cliente» spiega Tullio Luciani presidente provinciale Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio, « Domani ripartiremo con le nostre auto verso le attività commerciali ma in un futuro pieno di incertezze. Siamo una categoria non molto considerata: molti dei nostri colleghi sono alla canna del gas visto che sono 3 mesi che non riscuotono una commissione» spiega Luciani, « Ricevo una media di 2-3 telefonate al giorno da parte di agenti che non sanno più cosa fare: purtroppo, a volte mi tocca anche fare lo psicologo». Per cercare di ovviare alle tante problematiche , Fnarc ed Enasarco stanno cercando di ottenere qualche agevolazione per il settore attraverso il Fir, il fondo di indennità di risoluzione del rapporto, ovvero le somme accantonate da Enasarco dalle aziende mandanti in favore degli agenti al momento della cessazione del rapporto. « E' un fondo da 2,5 miliardi di euro sui quali si regge proprio l'Enasarco. Nei prossimi giorni contiamo di avere qualche novità» spiega Luciani, « L'agente di commercio è la maglia rosa del contribuente italiano perché paga tutto fino all'ultimo centesimo ma dove la pressione fiscale arriva al 70%. Per esempio, il bollo e l'assicurazione dell'auto potrebbero essere ridotte» aggiunge, « Nei prossimi mesi saranno in tanti a non svolgere più la nostra professione a causa delle grandi difficoltà che arriveranno.» sottolinea Luciani, « Attualmente solo se si collabora con la grande distribuzione si può lavorare degnamente, altrimenti, con le piccole attività, non si riescono a recuperare nemmeno le spese di viaggio. Oggi il mercato è cambiato totalmente e le attività devono ripartire anche attraverso il chilometro zero e il prodotto fatto sotto casa» conclude Luciani.

