ASCOLI Tutte le procedure relative al ritiro dei rifiuti prodotti da persone risultate positive al Coronavirus che sono a casa o in isolamento domiciliare obbligatorio vengono effettuate, dagli operatori di Ecoinnova, con le massime garanzie dal punto di vista delle precauzioni sia a tutela dell'operatore che delle altre persone che potrebbero venire a contatto con lo stesso. L'incaricato, infatti, ogni volta che si reca da una delle persone che rientrano nelle tipologie indicate, utilizza una specifica tuta protettiva con copricapo, oltre a occhiali, mascherina e guanti. Si opera, dunque, come prescritto anche dall'apposita ordinanza della Regione Marche, nel pieno rispetto delle disposizioni relative anche all'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti. Anche per questo aspetto, l'ordinanza e quindi le prescrizioni hanno effetto parallelamente ai provvedimenti governativi e quindi, considerata la proroga fino al 13 aprile, si continuerà nel pieno rispetto delle procedure previste. La stessa ordinanza regionale in materia conferma anche che per tutto il resto dell'utenza le procedure di raccolta differenziata continuano ad essere quelle ordinarie seguite fino a prima dell'emergenza Coronavirus.

