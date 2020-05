ASCOLI «Sono certo che anche nel corso del fine settimana i cittadini confermeranno quanto di buono fatto fino ad ora». Alla vigilia del primo week end dopo l'allentamento delle disposizioni imposte dal governo per il contenimento del coronavirus, il comandante provinciale dei carabinieri, Ciro Niglio, è fiducioso che gli ascolani rispettino le norme sul distanziamento sociale, così come avvenuto fino ad ora, anche se inevitabilmente ci sarà un maggior numero di persone in giro per la città e nei luoghi dove sarà possibile essere più a contatto con la natura. Ma non mancheranno i controlli. In questo inizio di Fase 2, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciali e locali controlla ognuna una parte di territorio per evitare che possano esserci assembramenti e che si verifichino situazioni potenzialmente pericolose. «I controlli continuano così come stiamo facendo da oltre due mesi a questa parte - sottolinea il colonnello Niglio -. Ora, sono cambiate le modalità ma il nostro impegno sul territorio prosegue e ci stiamo concentrando anche sulle aziende». Osservati speciali sarà i luoghi classici di ritrovo per gli ascolani come il Colle San Marco e la pista ciclabile dove già in questi giorni si sono riversati parecchi cittadini per poter fare una passeggiata e trascorrere, complici anche le belle giornate, un po' di tempo all'aria aperta. Tra i luoghi maggiormente frequentati, si riscontra anche la zona dell'ex cartiera papale e quella che da sempre viene considerata la spiaggia degli ascolani sulle sponde del Castellano. Dopo il terremoto che aveva causato alcuni danni, l'afflusso di persone era notevolmente diminuito ma adesso sta tornando tra le mete preferite degli ascolani. «Sono convinto che luoghi e piazze saranno più frequentati ma sono sicuro che non ci sarà assembramento - dice il comandante dei carabinieri -. La gente ha capito il rischio che si corre e che con la salute non si scherza; per questo motivo si sono dimostrati molto rispettosi e con un alto senso civico. Sono certo che anche nei prossimi giorni confermeranno quanto di buono hanno fatto fino ad ora».

lu. mi.

