ASCOLI «Sì, possiamo tranquillamente chiamarlo Eden piceno». È categorico Mauro Mario Mariani, il medico chirurgo ascolano specializzato in angiologia, che ha basato la sua attività sulla enorme importanza dell'alimentazione. Lui, che da sempre sostiene la straordinaria qualità della vita di Ascoli e della sua provincia, non è apparso per nulla sorpreso dei risultati dell'indagine statistica che vede il territorio con un risultato di longevità superiore a quello della media italiana. «Ci siamo sempre lamentati della chiusura geografica che ci contraddistingue, di queste mura che se da un lato ci inorgogliscono per la storia che ci appartiene, dall'altra riteniamo che ci separino un po' dal resto del mondo: senza sapere invece che tutto ciò rappresenta la salvezza per la nostra salute» esordisce Mariani, certo che queste condizioni abbiano reso i Piceni e soprattutto gli ascolani più sani, più forti. «La longevità del sud delle Marche rappresenta la difesa a tutto ciò che cambia» prosegue giustamente orgoglioso colui che da decenni si batte a favore del vivere sano. «Qui non siamo in una zona altamente industrializzata e i nostri prodotti sono tendenzialmente freschi, senza le alterazioni che solo le zone ancora agricole riescono a vantare» sottolinea Mariani, evidenziando che la vera sfida sia oggi quella di difendere le nostre tradizioni, mantenere le giuste abitudini nell'attuale società contemporanea. «Non avere troppe comunicazioni esterne ci preserva una qualità della vita che permette di farci arrivare ad un'età un tempo impensabile» assicura il professionista ascolano, noto anche per le sue numerose partecipazioni televisive. «Grazie alla mia attività sul piccolo schermo ho girato tantissimo l'Italia e vi posso garantire che le Marche e il Piceno riescono a vantare un numero di anziani tale che ho trovato in egual misura solo in regioni quali Calabria e Sardegna» conclude il dottor Mauro Mario Mariani, ricordando che nella regione Marche oggi sia possibile celebrare l'eccezionale exploit degli oltre 500 centenari.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA