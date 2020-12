ASCOLI Sarà un perito a stabilire se il ventiquattrenne che era alla guida dell'Audi TT coinvolta nell'incidente in cui lo scorso 14 novembre ha perso la vita a soli 26 anni Jacopo Bachetti si fosse messo al volante in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Il sostituto procuratore della Repubblica Cinzia Piccioni, che sta conducendo le indagini su quanto accaduto, nella giornata di ieri ha nominato il consulente tecnico affidando l'incarico di eseguire tutte le analisi necessarie al dottor Pietro Alessandrini, direttore del reparto di medicina legale dell'ospedale Mazzoni di Ascoli. Il ventiquattrenne, subito dopo l'incidente, è stato iscritto sul registro degli indagati e nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale. Il giovane che era stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette e che nello schianto ha riportato un grave trauma toracico con l'interessamento dei polmoni, è stato trasferito all'ospedale di Ascoli dove è tuttora ricoverato. Permangono gravi anche le condizioni della ragazza ventenne anche lei rimasta ferita nell'incidente, riportando un trauma vertebrale e lesioni interne importanti. Nel frattempo, l'attività d'indagine si è concentrata sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente e sulla ricostruzione delle ultime ore trascorse dai giovani prima che i tre amici si rimettessero in macchina, andando incontro ad un tragico destino.

