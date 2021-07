ASCOLI Prosegue il Festival dell'Appennino 2021 con due tappe in programma domenica 25 e lunedì 26 luglio. Si comincia domenica con un'escursione nella bellissima e incontaminata foresta di San Gerbone (ritrovo ore 9.15. Si arriva a San Martino di Acquasanta Terme e si prosegue sull'unica strada bianca direzione Colle Frattale circa 6km fino a Fontamore) accompagnata da momenti poetici che omaggeranno Dante Alighieri. Si continua lunedì pomeriggio con il recupero del tramonto allo Zilioli rinviato a causa del maltempo (ritrovo 17.15 a Forca di Presta). Il programma di domenica prevede un'escursione con partenza da Fontamore alla volta dell'ex casermetta forestale di San Gerbone. Durante la passeggiata ci saranno letture a sorpresa della Divina Commedia, in una selva che tanto evoca Dante, a cura del Laboratorio minimo teatro. Dopo il pranzo al sacco all'ex casermetta (nella zona non sono presenti strutture ricettive) e prima di tornare a Fontamore, Luciano Emiliani reciterà due canti dell'Inferno, quello degli ignavi (Canto III) e del Conte Ugolino (Canto XXXIII). Lunedì 26, invece, si recupera la tappa prevista inizialmente sabato scorso (17 luglio) e rinviata a causa del maltempo. Il programma prevede un'escursione pomeridiana alla volta del rifugio Tito Zilioli per ammirare il tramonto dal balcone del Piceno, in compagnia dell'ukulele di Claudia Quartarulli.

