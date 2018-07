Ascoli più antica di Roma un reperto lo testimonia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SCOPERTAASCOLI «Quando Ascoli era Ascoli, Roma era pascoli». Quante volte abbiamo sentito questo refrain dai nostri anziani per ricordare quanto i Piceni fossero inizialmente più civilizzati dei Romani. Il compianto ricercatore Giuseppe Marinelli ha scritto che la nascita del primo insediamento urbano risalirebbe addirittura a 1600 anni prima della fondazione di Roma, quando nel territorio c'erano genti, non originarie del luogo, che vissero nell'area cittadina dedicandosi alla caccia ed alla pastorizia delle quali non sono sopravvissuti...