ASCOLI PICENO «Ripartire subito tutti insieme, con cautela per la salvaguardia della salute, ma con la massima attenzione per arginare le ripercussioni sull'economia». Confartigianato di Ascoli Piceno ha realizzato un'indagine sui primi danni alle piccole e medie imprese locali e ne è emerso che «il nostro territorio, così come tutto il Paese, non può permettersi procedure troppo invasive e non strettamente necessarie che innescherebbero inevitabilmente una psicosi generale a discapito delle imprese e porterebbe alla paralisi totale dell'intera economia». Tra i settori che sono attualmente più in difficoltà ha individuato oltre all'autotrasporto che rileva numerosi ritardi di consegna quello dei pubblici esercizi, come bar, pub, pizzerie, ristoranti. Il calo di presenze e le continue cancellazioni di prenotazioni nei locali. «Preoccupante - si legge in una nota - il calo del fatturato nel settore dell'alimentazione, per via della riduzione degli ordinativi che comporteranno il ricorso per talune realtà più strutturate agli ammortizzatori sociali.

Per non parlare delle agenzie di viaggio che devono gestire continue disdette e far fronte alle mancate prenotazioni.

Nel settore Turismo, oltre alle agenzie di viaggio, prospettano un 2020 in forte crisi anche le strutture recettive, come agriturismi e ristoranti con ripercussioni negative in termini di occupazione. Il settore del Terziario & Servizi segnala cali di ordinativi più contenuti, ma con dirette conseguenze sui dipendenti.

Estetiste, parrucchiere e lavanderie riferiscono situazioni diverse: alcuni imprenditori non hanno

notato altri invece stanno incontrando difficoltà nel reperire prodotti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA