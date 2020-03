ASCOLI Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, la direzione dell'Area vasta 5 ha deciso di richiamare alcuni medici in pensione. Tra loro, l'ex direttore dell'Uoc di Nefrologia, Claudio Damiani e l'ex direttore dell'Uoc di Pneumologia, Riccardo Pela. Damiani, dopo un incontro con il direttore dell'Area vasta 5, ha lasciato in sospeso ogni decisione in merito. «Ho parlato con il direttore - spiega l'ex primario di Nefrologia - e mi è stato proposto di lavorare nella nuova struttura che si sta allestendo all'ospedale Mazzoni e destinata ai malati di Covid-19 non gravi. Ho rappresentato al direttore dell'Area vasta che la mia specializzazione non sarebbe di alcuna utilità in quel settore, non essendo, io, un virologo, un infettologo o uno pneumologo. Anzi, finirei con l'essere di intralcio all'opera di medici e infermieri. Però, ho anche precisato che qualora si trattasse si sostituire un collega dell'Uoc di Nefrologia chiamato ad altro incarico, la mia disponibilità sarebbe assoluta. Davanti a una situazione di emergenza non mi tiro indietro, però, non posso prestare la mia attività in un settore che per me è completamente sconosciuto. Se presso l'Uoc di Nefrologia dovesse sorgere qualche emergenza, sarò completamente disponibile». Un atteggiamento, quello di Damiani, che, sembra, sia stato apprezzato dal direttore dell'Area vasta 5, perché improntato a serietà e sincerità. Diverso il discorso per quanto riguarda, invece, Pela, la cui esperienza e competenza come pneumologo, potrebbe rivelarsi molto utile in questa fase di emergenza dell'epidemia di Covid-19.

