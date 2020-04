ASCOLI Nell'ambito della strategia di rilancio delle attività economiche e, in particolare di settori in forte difficoltà come il commercio e l'artigianato, l'amministrazione comunale di Ascoli con il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore al commercio Nico Stallone - oltre a predisporre un calendario di incontri con gli operatori dei vari settori per confrontarsi sulle criticità che si stanno affrontando, ora ha voluto rilanciare un appello ai cittadini per ribadire il messaggio Comprate in Ascoli. Si va a recuperare quell'invito che era stato lanciato proprio in occasione delle festività natalizie, quando l'incubo Coronavirus non era neppure immaginabile, per sostenere attraverso gli acquisti il commercio e l'artigianato locale. Un messaggio che ora l'Amministrazione comunale torna a rilanciare per invitare la popolazione ad acquisti responsabili, ancor più quando si tornerà a riaprire molte attività, al fine di consentire alla rete commerciale ascolana di reggere l'urto nel momento più difficile, ovvero quello della fase 2. Ma, come detto, anche per capire meglio e da vicino la situazione reale delle attività che hanno dovuto chiudere in questa fase dell'emergenza Coronavirus, l'Amministrazione procederà calendarizzando una serie di confronti con i diretti interessati per un monitoraggio puntuale e utile a comprendere con precisione come muoversi.

