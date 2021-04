ASCOLI Nell'ambito del programma di interventi per rivitalizzare il centro storico, l'Arengo ha inserito la rifunzionalizzazione e valorizzazione del grande giardino annesso a Palazzo Saladini Pilastri. Un intervento da 1,6 milioni. Si tratta di un progetto messo a punto dalla Facoltà di architettura di UniCam che prevede il restauro e la riqualificazione del parco Saladini Pilastri, conservandone le caratteristiche storiche, strutturali e ambientali incrementarne, però, la fruizione, l'integrazione e l'apertura a cittadini e visitatori. Si prevede un mix di attività legate alla cultura florovivaistica locale con la creazione di orti e frutteti (anche ad uso scolastico) e ad attività sociali e conviviali come fiere, mostre, esposizioni ed installazioni artistiche. Il parco, con un'area di circa 6.500mq, si estende fino al fiume Tronto e nasce dapprima come orto del convento (che si trovava nell'attuale edificio) per poi essere trasformato in un giardino all'italiana con un viale centrale caratterizzato da rocchi di colonne in travertino. Proprio le colonne, nel progetto, saranno utilizzate come elemento di sostegno di grandi vasi contenenti piante di limoni, aranci e mandarini. Inoltre, per rendere il giardino più funzionale, sono previste strutture reversibili atte ad ospitare funzioni di servizio al vicino palazzo ma anche attività legate alla vita urbana. Si prevedono stanze verdi idonee a ospitare attività didattiche e ricreative oltre a gallerie verdi, composte da totem ricoperti da vegetazione. Per realizzare l'intervento si punta a fondi ministeriali.

l. marc.

