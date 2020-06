ASCOLI Lui è Vinicio Simonetti, cantante, chitarrista e autore di musica contemporanea. E' reduce dalla pubblicazione del suo primo album, S.n.a.g.g., che arriva dopo un lungo percorso dedicato alla musica, caratterizzato da incontri, imprevisti, viaggi, condivisioni, concerti, passioni. Ogni tappa importante della sua formazione professionale è stato messo in evidenza da ciò che lui chiama briciole, cioè delle tracce che gli hanno consentito di procedere nel suo percorso: artistico, umano, emotivo. Adesso, dopo aver capito che le sue composizioni possono essere in grado di comunicare con il prossimo, ha deciso di utilizzare il suo lavoro per entrare in contatto e conoscere meglio i suoi concittadini. Non solo: per questo ha pensato di servirsi degli scorci più caratteristici di Ascoli . Da oggi, copie del suo disco saranno lasciate in altrettanti scorci della città, affinché vengano trovate da persone le cui storie personali si spera possano essere comunicate allo stesso artista. Queste bricioledi Vinicio Simonetti verranno lasciate presso chiese, monumenti, chiostri, fontane, ponti che caratterizzano il capoluogo piceno. Si tratta di una sorta di Cd sospeso', iniziativa che si rifà a ciò che vige nei bar di Napoli,dove il caffè è stato già pagato da qualcun altro. Un regalo volto a consolidare i rapporti umani. «In passato, dopo aver suonato ed essere stato avvicinato dagli spettatori, mi sono sentito capito in quel che comunicavo: ora vorrei che accadesse il contrario, che le storie del pubblico fossero a me svelate» spiega Vinicio Simonetti, che lascerà accanto ad ogni copia del disco le coordinate per scrivere all'artista, offrendo a lui la possibilità di ascoltare e trasformare certe verità in brani e racconti. Le 200 copie che Vinicio Simonetti metterà a disposizione sono quelle che aveva preparato per essere diffuse nel viaggio che avrebbe dovuto intraprendere in America e che invece l'emergenza Covid ha cancellato.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

