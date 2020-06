ASCOLI Le seconde case saranno la meta preferita dove trascorrere le vacanze post Covid. Soprattutto per i turisti stranieri che alla notizia della riapertura di molti aeroporti, e quindi confini, si stanno informando per acquistare un immobile nel Piceno. Per una vacanza all'insegna della natura e lontana dagli assembramenti. In particolare Montalto Marche, Castignano, Montefiore dell'Aso e Ripatransone, Ascoli Piceno, Offida e Cossignano sono le località più richieste dai turisti stranieri dove investire secondo un'indagine portale Gate-Away.com, specializzato nella vendita di immobili all'estero. La maggior parte delle richieste arriva dall'Olanda, Belgio, Stati Uniti, Canada e Francia. «Stiamo registrando commenta Annalisa Angellotti della Gate-Away.com - una crescita di richieste da parte di turisti stranieri che desiderano acquistare casa nel nostro territorio, grazie alla riapertura degli aeroporti. Chi arriva in Italia, non è più soggetto alla quarantena di 14 giorni e da qualche giorno è iniziata la riapertura senza restrizioni per diversi Paesi dell'area Schengen». Per quanto riguarda la tipologia dell'immobile più della metà è in cerca di una casa in campagna con giardino e terreno. «Oltre a essere una buona notizia per il turismo conclude Angellotti l'arrivo degli stranieri nel Piceno è un segnale importante anche per il settore immobiliare: è ormai consuetudine che il compratore estero approfitti del viaggio in Italia per visitare la zona in cui prevede di acquistare una casa e, di conseguenza, per visitare gli immobili che ha selezionato sul web».

