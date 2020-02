ASCOLI Le scuole ascolane di ogni ordine e grado, così come quelle di tutto il territorio marchigiano, dopo un dietrofront repentino, oggi sono rimaste aperte. Ma ora c'è un punto interrogativo su quello che succederà per i prossimi giorni. Ieri mattina, a seguire il primo annuncio del presidente della Regione Ceriscioli riguardo la decisione di sospendere tutte le attività scolastiche fino al 2 marzo, così come tutte le manifestazioni pubbliche, è arrivata la telefonata del premier Conte che ha portato ad una brusca retromarcia, in attesa del confronto che il Capo del governo avrà proprio questa mattina alle 10 con i governatori regionali per definire una linea comune. Lo stesso Ceriscioli, attraverso una dichiarazione ufficiale poco dopo il precedente annuncio, ha riferito della telefonata di Conte che ha di fatto annullato la chiusura delle scuole per oggi, in attesa di nuove decisioni. «Personalmente ha detto Ceriscioli continuo a pensare che chiudere scuole e manifestazioni pubbliche in questa fase sarebbe comunque utile per frenare l'espandersi del contagio, anche se qui nelle Marche al momento non ci sono casi di positività al Coronavirus. Ma questo non significa che dobbiamo allentare i controlli. Domani (oggi ndr) avremo aggiornamenti sulla situazione».

