ASCOLI Le chiavi della città di Ascoli Piceno saranno affidate al patrono Sant'Emidio. Ad annunciarlo, attraverso una nota congiunta, il sindaco Marco Fioravanti e il vescovo Giovanni D'Ercole. «In questa particolare situazione di emergenza sanitaria che sta interessando non solo il nostro territorio ma tutto il Paese, torniamo umilmente a invocare l'aiuto del nostro Santo Patrono» ha detto il primo cittadino, dopo la richiesta ufficiale presentata al vescovo D'Ercole che ha accolto con grande gioia. «Dopo averci difeso e protetto dal sisma, invochiamo ancora una volta Sant'Emidio come protettore dalle pestilenze, affinché possa vegliare su di noi e liberarci da questa epidemia. Venerdì, alle ore 12, mi recherò insieme a sua eccellenza monsignor Giovanni D'Ercole al Duomo: affideremo a Sant'Emidio le chiavi della città. A lui chiederemo la protezione di Ascoli, degli ascolani e di tutti i cittadini della nostra provincia: personale sanitario, forze dell'ordine, bambini, famiglie, anziani, malati e lavoratori di ogni settore. Lo faremo dopo aver già ricevuto l'autorizzazione da parte delle autorità sanitarie dell'Asur, che ci consentiranno di uscire di casa per circa un'ora utilizzando guanti e mascherine e mantenendo la distanza di un metro». Alle ore 12 sarà il rintocco delle campane della cattedrale a dare il via alla breve cerimonia, che sarà trasmessa in diretta streaming: «Pregheremo e invocheremo il nostro patrono, affinché possa proteggere tutta la comunità da questa grave emergenza. Anche stavolta S. Emidio potrà vegliare su noi tutti» ha aggiunto il vescovo Giovanni D'Ercole.

