ASCOLI La città si prepara ad entrare, con l'avvio delle specifiche iniziative, nell'atmosfera natalizia. In questo senso, l'Arengo ha già individuato la ditta che si occuperà di installare le tradizionali luminarie, con attivazione a partire dall'8 dicembre, e ha definito anche le zone del centro che saranno illuminate per il Natale. Si tratta, per la precisione, di piazza del Popolo, piazza Arringo, piazza Ventidio Basso, piazza Sant'Agostino, il chiostro di San Francesco e largo Crivelli, così come indicate nel progetto della ditta incaricata. Le luminarie, che si accenderanno l'8 dicembre per spegnersi poi il 7 gennaio, costeranno 40mila euro. La volontà, dunque, di tornare a dare un segnale concreto della voglia della città di tornare alla normalità per quanto possibile nonostante il Covid e dopo un Natale, lo scorso anno, vissuto obbligatoriamente in casa. Ma oltre all'attivazione delle luminarie, tornerà anche la tradizionale Fiera di Natale, prevista per il 19 dicembre, con orario dalle 8 alle 20. In totale, saranno 226 gli espositori presenti, di cui 215 del settore non alimentare e 11 del settore alimentare che saranno presenti nella zona di piazza Roma. Come in passato, la fiera si estenderà in tutte le zone del centro storico tradizionalmente incluse nella mappa dell'evento già negli anni precedenti, a partire da corso Vittorio Emanuele ad est e da via Angelini ad ovest. Nell'ambito dell'area della fiera ci sarà come sempre una specifica zona, all'interno del chiostro di San Francesco e nel tratto di corso Mazzini da via del Trivio a via Quinto Curzio Rufo, riservata a produttori agricoli, artigiani, hobbisti.

