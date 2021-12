ASCOLI La città continua a riscuotere interesse come meta turistica. Non solo d'estate. Il mensile Borghi e città Magazine, emanazione dell'associazione I Borghi più belli d'Italia, ha dedicato la copertina del mese di dicembre alle pittoresche luminarie natalizie di piazza Arringo. All'interno, quattro pagine sono dedicate alla città delle cento torri con le cose da vedere nel periodo delle festività ed in particolare le sue luci che le conferiscono un'atmosfera del tutto particolare.

Ascoli è anche protagonista del numero 50, data 24 dicembre, di Gente viaggi. La rivista offre ai lettori un percorso virtuale non solo all'interno di piazze, rue e monumenti. Un percorso che conduce anche alla scoperta della gastronomia e dei borghi più interessanti che si trovano nel Piceno. La rivista, nelle quattro pagine dedicate al capoluogo, propone dei focus sulla ceramica ascolana , con il suo museo di piazza San Tommaso, e sui borghi di Grottammare e Montalto, con un'appendice doverosa sulla figura di Papa Sisto V a 500 anni dalla nascita, e Ripatransone. Non solo cultura. Gente viaggi, infatti, propone una escursione nel territorio di Montegallo, alla scoperta della lavanda dei Sibillini che proprio a Montegallo ha una produzione molto importante.

