Ascoli, la bellezza in soli venti minuti

LA PROMOZIONE

ASCOLI L'Amministrazione Comunale sta mettendo a punto varie iniziative concepite allo scopo di investire sulla città. In queste settimane, dopo aver dato il nulla osta ai commercianti del centro per aumentare gli arredi urbani e aver incentivato una serie di iniziative volte a far per tornare le persone a vivere nelle Cento Torri, ecco arrivare una campagna finalizzata a far scegliere Ascoli non solo per la sua storia e la sua straordinarietà ambientale e architettonica, ma proprio per la possibilità che offre al visitatore che approda in città e al futuro residente di avere tutto a portata di mano, grazie ad un panorama variegato di ricchezze e di servizi raggiungibili in poco tempo, mediante in una manciata di chilometri.

Il piano

Si tratta del piano intitolato Ascoli Piceno: la bellezza in venti minuti, che il primo cittadino ascolano sta approntando per essere lanciato a livello nazionale ed internazionale. Parliamo di un vero e proprio vademecum, rivolto sì a chi sceglie le Cento Torri per una vacanza ma anche a chi intende optare per il capoluogo piceno allo scopo di viverci. Una campagna finalizzata ad informare tutto ciò che è possibile avere, conoscere, visitare in appena venti minuti di tempo. «Dai musei alla biblioteca, dal cinema al teatro, dal centro storico all'ospedale, dalle spiagge fluviali al Colle San Marco: questo è un modello di città a misura d'uomo » annuncia il sindaco Marco Fioravanti a proposito di un modello tutto ascolano, sottolineando che si tratta di un progetto di smart city pronto ad essere ampliato e sviluppato ulteriormente attraverso reti ciclabili e percorsi pedonali. «Il modo di abitare e vivere le città è cambiato» aggiunge Fioravanti, che ha iniziato a divulgare il piano promozionale sui social network, sempre più orientato a divulgare una visione sempre più ecologica della città di Ascoli.

Il progetto

Un progetto che ruota intorno al salotto cittadino, il fulcro piazza del Popolo, consentendo di poter far beneficiare chi si trova ad Ascoli di tutto ciò che è possibile e raggiungibile in pochissimo tempo. Ecco dunque pronto a circolare uno strumento comunicativo della campagna che unisce la possibilità di poter far usufruire l'utente di negozi, ristoranti, alberghi, bed and breakfast e poi di scuole, musei, università, siti archeologici, parchi, giardini pubblici.

«Volevo ringraziare in particolare Matteo Diamanti per la progettazione grafica e a Maia Fermani e Tania Mancini per il disegno realizzato in merito al progetto» conclude il sindaco, che a breve presenterà l'iniziativa mediante una apposita conferenza stampa.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA