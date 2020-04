ASCOLI L'ex sindaco e presidente Ifel, Guido Castelli, interviene sulla campagna di tamponi a tappeto per il Coronavirus annunciata da Ceriscioli e avanza una proposta. «Una decisione giusta afferma Castelli - che doveva interessare principalmente i territori colpiti in misura minore dell'epidemia ma, proprio per questo, potenzialmente più vulnerabile». «Apprendiamo purtroppo prosegue Castelli che, nonostante l'impegno del dottor Milani, a causa di un problema di reagenti non dipendente dall'Area Vasta 5, in tamponi nella nostra provincia si fanno con il contagocce. Mille tamponi in una settimana sono davvero troppo pochi e ogni giorno perso, rischia di compromettere gli i fragili equilibri che ancora connotano il nostro territorio». «Per questo motivo, - spiega il presidente Ifel ed ex sindaco di Ascoli - credo sia giusto e opportuno valutare il ricorso ai laboratori privati per l'effettuazione del tampone. Già la delibera di Giunta Regionale n.345 dello scorso 16 marzo aveva contemplato questa possibilità e risulta che esistano nella nostra provincia laboratori convenzionati in grado di poter coadiuvare quelli ospedalieri». «Non c'è tempo da perdere: - conclude Castelli - i tamponi uniti all'isolamento domiciliare sono le uniche armi che abbiamo. Se i reagenti ritardano, l'unica strada è chiedere collaborazione ai laboratori convenzionati».

