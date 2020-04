ASCOLI L'emergenza sanitaria e la chiusura delle attività produttive imposte dal governo per contenere i contagi da Covid-19 ha avuto delle serie conseguenze per alcuni settori strategici per il territorio. A subire maggiormente il lockdown sono in questo momento soprattutto le aziende vitivinicole della zona, soprattutto quelle che non servendo la grande distribuzione si trovano ora a dover fare i conti con la chiusura di ristoranti, bar, vinerie e tutta una serie di attività che da due mesi sono stati costretti ad abbassare la saracinesca e che vivono nell'incertezza. Difficoltà che, oltre ad essere riscontrate sul mercato locale, in tempi di pandemia sono costretti a farci i conti anche quelle aziende vitimvinicole che si sono imposte sul mercato internazionale. Anche nel settore alimentare, dove gran parte delle aziende hanno potuto continuare la propria produzione, c'è chi in questo difficile momento è costretto a mordere il freno. Anche in questo caso, così come per il vino, le aziende del Piceno che non lavorano per la grande distribuzione o non fanno parte della filiera di altre aziende, sono state costrette a fermare la loro produzione. Altre, invece, si sono riconvertite, oltre a mantenere aperti i propri stabilimenti, hanno dato il loro fattivo contributo per combattere l'emergenza sanitaria. Sono una decina le industrie tessili del territorio che hanno deciso di produrre mascherine per rispondere al fabbisogno del momento e, al tempo stesso, hanno mantenuto aperti i propri stabilimenti. Gran parte degli stabilimenti della zona industriale di Ascoli hanno potuto continuare la produzione sia perchè le loro attività rientrano nei codici Ateco previsti dal governo sia perchè molte di loro fanno parte della filiera produttiva di grandi gruppi industriali o di multinazionali. E così industrie farmaceutiche come la Pfizer, quelle del settore chimico delle plastica e del carbonio come Fainplast e Hp Composites quelle alimentari come la Barilla hanno consentito anche tutte le aziende che compongono la filiera produttiva di rimanere aperte. A queste poi si aggiungono le industrie meccaniche che hanno potuto continuare l'attività così come gli impiantisti e le imprese che garantiscono la manutenzione.

l. m .

