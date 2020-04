ASCOLI L'emergenza coronavirus ha drasticamente cambiato le priorità dei cittadini e l'acquisto dell'auto non rientra tra queste. Chi con la chiusura delle concessionarie sperava in un nell'interessa online da parte del potenziale acquirente deve ricredersi. «La nostra concessionaria è chiusa dall'11 marzo scorso afferma Andrea Tirabbassi delle concessionarie Silcar Opel di Ascoli e Grottammare come previsto dal primo decreto Conte. Pensavamo pertanto di riscontrare un po' di interesse da parte dei clienti per quanto riguarda l'acquisto online, ma anche su quel fronte non si è mosso nulla. Anzi forse c'era più interesse quando eravamo aperti al pubblico. Attualmente è operativa l'officina, ma in determinati giorni, per andare incontro alle esigenze lavorative dei clienti». Più di un mese di chiusura al pubblico e l'impatto negativo nelle vendite è del cento per cento. Superata l'emergenza di questi giorni c'è chi auspica che l'auto tornerà ad essere il sistema di trasporto più sicuro rispetto al mezzo pubblico. Evitando così di essere costretti al contatto con altri. «Questo è quello che speriamo conclude Tirabbassi anche se siamo consapevoli che se la gente non ha i soldi tra chi è cassa integrazione o chi ha perso il lavoro».

