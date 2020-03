ASCOLI. L'emergenza Coronavirus che ha colpito l'intero Paese e anche il territorio Piceno ha fatto saltare le prime prove a porte chiuse dei cavalieri allo Squarcia. I sei portacolori dei sestieri cittadini avrebbero dovuto testare l'otto di gara al Campo dei Giochi lo scorso fine settimana, ma le prove sono state annullate così come sono state sospese tutte le attività quintanare. In attesa di capire se la situazione legata al Covid-19 permetterà di far saggiare la pista ai cavalieri nei prossimi test in programma il 7 e l'8 aprile, gli appassionati della rievocazione storica cittadina possono rivivere le emozioni delle passate edizioni della Giostra direttamente sulla pagina Facebook della Quintana. Sabato scorso è stata trasmessa la Giostra del 6 agosto 1995, vinta dal sestiere di Porta Solestà grazie al binomio Paolo Margasini-René: chi se la fosse persa, può comunque rivederla sulla pagina ufficiale della rievocazione. Sabato invece, alle ore 21, nuovo appuntamento: tutti allo Squarcia anche se comodamente seduti sul divano di casa per rivivere la Giostra del 4 agosto 1986, vinta da Gian Luigi Poggiali su Borghesia per il sestiere di Porta Tufilla.

Tra dieci giorni invece, sabato 28 marzo, sempre alle ore 21 si potranno riassaporare le emozioni della Quintana del 13 luglio 2013, quando ad alzare il Palio al cielo fu il sestiere di Porta Romana grazie al successo di Emanuele Capriotti in sella ad Amaldra. Un'iniziativa molto apprezzata dai sestieranti, che possono così trascorrere questi giorni di emergenza tra suggestivi video e storiche immagini della Quintana. «Restiamo a casa, facciamo uno sforzo per tornare il prima possibile a vivere le nostre passioni, le nostre tradizioni e la nostra Quintana con la gioia e la fierezza di essere ascolani» il videomessaggio inviato dal magnifico messere Marco Fioravanti a tutti i sestieranti. Matteo De Angelis

