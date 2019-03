CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ASCOLI L'azione di controllo sul territorio esercitata dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli continua a dare i suoi frutti. L'ultimo, in ordine di tempo, è il colpo inferto venerdì sera al traffico di stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ascoli, nell'ambito di mirati e rafforzati servizi nel centro storico ove, in occasione dei festeggiamenti legati al Carnevale, si è registrato un notevole afflusso di persone anche dai comuni vicini, per taluni anche alla ricerca di momenti di...