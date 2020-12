ASCOLI Il circolo Acli Achille Grandi di Ascoli, a seguito della raccolta fondi Terre fragili a sostegno dei beni artistici colpiti dal terremoto, ha pubblicato un bando per il restauro di una o più opere d'arte di proprietà comunale o parrocchiale nell'ambito del territorio ricadente nel cratere sismico. Ben 4mila euro saranno a disposizione di Comuni e parrocchie che vorranno proporre il recupero di un bene artistico da restituire alla fruizione della comunità. La somma rappresenta un primo step del ricavato della vendita delle litografie realizzate dal maestro Tullio Pericoli (in foto), numerate e firmate, disponibili alla libreria Rinascita di Ascoli o richiedibili sul sito www.vivereilpiceno.it. «In tutto il Piceno spiega Lanfranco Norcini Pala, presidente del circolo Grandi le opere d'arte sono parte integrante delle comunità e la loro fruizione fa parte del vivere quotidiano. Un affresco perso, un crocifisso danneggiato o un'opera messa in magazzino tolgono qualcosa al patrimonio culturale di quei luoghi e alla loro coesione sociale. Le Terre fragili descritte da Pericoli chiedono cura: noi proviamo a dare loro un po' di forza». Info: www.vivereilpiceno.it. Le domande scadono il 31 dicembre e saranno valutate da una commissione di esperti.

