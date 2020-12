ASCOLI Gli interventi nella zona di San Pietro in castello, tra la riqualificazione per il parco fluviale e la realizzazione futura di un ponte ciclopedonale, ora iniziano l'iter per arrivare alla fase concreta. Da ora, con la pubblicazione della variante approvata dall'Arengo, i cittadini avranno tempo fino al 20 febbraio 2021 per poter presentare eventuali osservazioni, dopodiché si potrà partire con il primo appalto sulle sponde del Tronto, proprio nella zona all'altezza del parcheggio. Mentre sempre nella zona si potrà sbloccare anche la realizzazione (finanziata con fondi Iti 1) del ponte ciclopedonale che collegherà l'attuale parcheggio con la zona di viale Federici all'altezza dell'ex Gil. In pratica, ora con la pubblicazione della variante già approvata in consiglio comunale che amplia anche a San Pietro in castello la zona del parco fluviale, si concluderà a febbraio la fase urbanistica con le eventuali osservazioni dei cittadini e le controdeduzioni dei tecnici. Dopodiché, come detto, si potranno sbloccare gli interventi previsti nella zona. Proprio nell'ambito dell'atto urbanistico, tra l'altro, si sottolinea che nella zona di San Pietro in castello, già ricadente nel perimetro del centro storico, qualsiasi attività che comporti opere di scavo o movimentazione di terra dovrà essere sottoposta a verifica della Soprintendenza per il rilascio delle opportune prescrizioni. E quindi, anche i lavori per il nuovo parco fluviale del Tronto e il tratto previsto proprio sotto la zona del parcheggio. Un intervento finalizzato a consentire l'uso e la fruizione dello straordinario ambito con l'accesso attualmente impedito dalle condizioni di abbandono e di degrado - restituendone gli spazi a possibilità di uso compatibile in particolare per la ricreazione, il tempo libero e l'attività di pratica sportiva. Nella zona del fiume saranno consentite le realizzazioni di orti, attività floristica, recupero manufatti come centro attrezzati e di educazione ambientale, piccoli chioschi lignei o di materiali ecocompatibili per attività ristorative, pesca no kill, pescicoltura, percorsi ciclopedonali ed escursionistici, percorsi vita e spazi attrezzati per giochi e ginnastica all'aperto. Sempre nella zona di San Pietro in castello, sarà consentita la realizzazione dell'annunciato ponte ciclopedonale che collegherà la zona del parcheggio con viale Federici a Campo Parignano, all'altezza dell'ex Gil. Il ponte che si andrà a realizzare una volta concluso l'iter della variante urbanistica approvata, sarà percorribile a piedi o in bicicletta, sarà lungo 90 metri e sarà realizzato in acciaio con una sola campata.

