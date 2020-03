ASCOLI E' ripreso questa notte il programma di interventi per l'igienizzazione di tutte le strade comunali, con gli operatori di Ecoinnova che, insieme a quelli della ditta Gabrielli auto, sono tornati al lavoro. Diversi i mezzi utilizzati già durante la nottata e nella giornata odierna, con spazzatrici che si sono dedicate anche alla segnaletica stradale, oltre a quelle che hanno provveduto alla pulizia delle carreggiate stradale con uno specifico prodotto. Il programma previsto tra la notte scorsa ed oggi prevedeva il passaggio nel quartiere Luciani in numerose vie tra cui via Napoli, viale Benedetto Croce, via Orlando, via III Ottobre e tutte le altre vie della zona. Poi a seguire, la zona di Borgo Solestà con via Faiano, via Rigantè, la zona di Sant'Emidio rosso, via dei Cappuccini, via Bengasi, via San Serafino e altre vie. Poi interventi anche nelle aree di Monterocco e Bellavalle e nelle zone più centrali come ad esempio in via Colombo, viale De Gasperi, corso Vittorio Emanuele e anche nella zona Tofare. Inoltre, a Porta Romana e Monteverde. Il programma dell'igienizzazione stradale proseguirà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mantenere alto il livello di igiene in tutta la città in un periodo già così delicato per questa emergenza virale che non permette di abbassare la guardia su nessun fronte.

