ASCOLI Due sospetti casi di Coronavirus in Riviera. Si tratta di una donna di Monteprandone e di un giovane di San Benedetto. Per la donna il tampone è risultato negativo . I risultati che riguardano un trentenne dovrebbero essere resi noti nella mattinata di oggi quando arriveranno i responsi sulle analisi effettuate sui campioni prelevati. La donna è stata visitata, in casa, dai sanitari che, dotati di tutte le protezioni e strumentazioni stabilite dal protocollo, l'hanno sottoposta all'esame portando poi i campioni immediatamente all'ospedale regionale Torrette di Ancona per le analisi risultate poi negative. A San Benedetto invece la procedura è stata diversa. L'uomo, che accusava difficoltà respiratorie e che manifestava alcuni dei sintomi che hanno spinto i sanitari a predisporre il controllo, è stato raggiunto da due ambulanze, prelevato dal personale sanitario e trasportato all'ospedale Murri di Fermo il cui reparto Malattie Infettive rappresenta il principale punto di riferimento per il Sud delle Marche in questa fase di emergenza Coronavirus. L'ambulanza con i sanitari che, con le tute imposte dal protocollo, sono saliti nell'abitazione dell'uomo a San Benedetto, sono stati ripresi da un video finito poi sui social che, in poco tempo, ha fatto il giro del web suscitando curiosità ma anche preoccupazione nella cittadinanza.

e. l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA