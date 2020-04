ASCOLI Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine durante tutto il week end di Pasqua. Sono più di 250 gli agenti che quotidianamente vengono impegnati lungo le strade del Piceno per cercare di scovare quelli che non rispettano le disposizioni del governo per il contenimento del virus. Il Prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, ha chiesto alle forze dell'ordine di non abbassare la guardia e di mettere in campo più pattuglie per evitare che per le festività pasquali i proprietari di seconde case al mare o in montagna possano trasferirsi per trascorrere queste giornate di festa. Per questo motivo i poliziotti stanno pure passando al setaccio le residenze di vacanza, annotando le targhe delle auto presenti per scoprire, attraverso il controllo incrociato dei dati, eventuali furbetti per poi sanzionarli. Per scongiurare tale rischio, inoltre, il dispositivo operativo predisposto dalla questura e attuato da polizia, carabinieri e guardia di finanza, con l'ausilio della polizia provinciale e quelle locali dei tanti comuni del Piceno viene supportato, in questi giorni, da un elicottero del 11° Reparto Volo della polizia di Stato, che permette dall'alto di guidare meglio le operazioni e movimentare gli equipaggi a terra in base alla situazione del momento. Tutto il territorio Piceno viene costantemente scandagliato, dalle montagne al mare, tant'è che nelle ultime 48 ore solo la polizia ha controllato oltre 700 persone, verificando che si stessero spostando per motivi di lavoro, di salute o in casi di necessità. Nella giornata di ieri sono state controllate 1289 persone e di queste 24 sono state sanzionate. Contestualmente sono stati effettuati i controlli anche nelle attività commerciali della provincia di Ascoli. Sono finite sotto la lente degli agenti delle forze dell'ordine 465 esercizi e tutti sono risultati in regola nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che fruiscono dei servizi. Un costante operazione di controllo necessaria per evitare che i sacrifici e gli sforzi fatti dalla quasi totalità dei cittadini per cercare di contenere i contagi venga vanificata dal comportamento sconsiderato di pochi.

Luigi Miozzi

