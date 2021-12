ASCOLI Cimo, il sindacato dei medici più rappresentativo dellr Marche, dichiara il proprio sconcerto alla notizia che, verrà chiusa la Medicina d'urgenza (murg) per accogliere i pazienti Covid . «In piena difformità rispetto al piano pandemico regionale - affermano Piccinini e Moretti - che prevede la attivazione di posti letti di degenza Covid in Pneumologia ad Ascoli ed in Medicina a San Benedetto del Tronto, unitamente a posti letto di terapia intensiva e semintensiva a San Benedetto , l'Asur che ha già chiuso ad ottobre la medicina d'urgenza di San Benedetto e si appresta ora a riconvertire i 13 posti letto della Medicina d'Urgenza - Murg di Ascoli Piceno posta al terzo piano dell'ospedale , in posti letto per i pazienti Covid positivi , sottraendo cosi ulteriori posti letto per la emergenza/urgenza alla popolazione ascolana.

Tale soluzione prevede che la guardia medica notturna dalle 20 alle 8 nella Medicina d'Urgenza - (Murg) dell'ospedale Mazzoni per i pazienti Covid positivi, venga garantita da uno dei due medici presenti al primo piano dell'ambulatorio del pronto soccorso , che salgono al terzo piano ma ciò è in contrasto con le norme del contratto. Ci domandiamo se l'assessore Saltamartini sia stato posto a conoscenza delle conseguenze di tale scelta tecnica , che se condivisa, denoterebbe la mancata conoscenza delle norme sulla continuità assistenziale ai pazienti».

