Arriva il wifi gratuito per cittadini e turisti

IL SERVIZIO

ASCOLI La rete wifi libera per cittadini e turisti ora si accinge a diventare realtà anche sotto le cento torri, grazie all'adesione dell'Arengo al progetto del Ministero per lo sviluppo economico denominato Piazza wifi Italia.

Si tratta di un intervento che consentirà, con Ascoli che avrà la priorità rispetto ad altre città trovandosi nell'area del terremoto del 2016, la connessione gratuita ad internet, attraverso la rete libera wifi, per tutti i cittadini e i visitatori del capoluogo piceno. In particolare, i punti wifi (tecnicamente definiti access point) che si installeranno saranno in totale tre, in altrettante zone. La città si doterà, quindi, di un'infrastruttura importante che consentirà l'attivazione di un servizio di rilevante impatto sia per la comunità locale che per i potenziali turisti in arrivo.

In termini concreti, l'Arengo stipulerà ora la convenzione prevista con la società incaricata, ovvero la Infratel spa, concordando quindi dove saranno ubicati gli access point e consequenzialmente quali saranno le zone coperte. Tra cui, ovviamente il centro storico. Quindi, una volta attivata la rete wifi libera, ogni cittadino o visitatore potrà gratuitamente accedere alla rete dei punti wifi presenti semplicemente installando sul proprio smartphone l'App WiFi Italia.

L'installazione sarà a carico della società Infratel spa che si occuperà anche della gestione della rete per tre anni, senza alcun costo per il Comune. Trascorso tale periodo, invece, dovrà essere l'amministrazione comunale a prendersi in carico la rete wifi e la relativa manutenzione e gestione. Quello che si sta portando avanti in tal senso, in ogni caso, rappresenta un ulteriore intervento relativo al servizio wifi, oltre a quello che si prevede comunque attivare attraverso un altro progetto denominato Ascoli connessa, finanziato attraverso il bando Iti 1.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA