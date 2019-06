Arriva il bando per gestire i due palazzetti dello sport

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCELTA ASCOLI Arriva il bando per la duplice gestione dei palazzetti dello sporti di Monterocco e Monticelli. L'Amministrazione comunale, infatti, ha deliberato l'avvio della procedura selettiva per individuare l'operatore che dovrà andare a gestire le due strutture polivalenti che interessano diverse realtà sportive cittadine per i prossimi cinque anni. La concessioneIl valore complessivo della concessione è pari a 247.172 euro oltre iva e adesso si procederà con l'avviso pubblico finalizzato proprio ad acquisire le eventuali...