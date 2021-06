Arriva capitan Zanetti emozioni al Torrione

IL CAMP

SAN BENEDETTO Un incontro nel segno del calcio giovanile, finalizzato a dare vita ad uno stage estivo con allenatori di primo livello, gli allenatori dei Leoni di Pontrero, compagine sportiva che ha il marchio di Zanetti e di Cambiasso. E il capitano dei capitani è tornato in Riviera. Javier Zanetti ex campione e oggi dirigente dell'Inter ieri era a San Benedetto, invitato dall'imprenditore e presidente del Torrione Calcio Antonio Spazzafumo, per promuovere il Camp Estivo che si svolgerà dal 19 al 24 luglio a San Benedetto, presso il campo sportivo La Rocca. L'arrivo di Zanetti ieri ha destato non poca curiosità soprattutto da parte dei tifosi neroazzurri che hanno fatto di tutto per strappargli un autografo e soprattutto un selfie. Il capitano non si è fatto pregare, anzi è stato molto disponibile con tutti a cominciare dai ragazzi. Organizzato dal Torrione Calcio 1919, il camp sarà dedicato a ragazzi dai 5 ai 14 anni. Le iscrizioni andranno presentate entro la fine di giugno costeranno 260 euro. Il Camp Estivo viene realizzato in collaborazione con il Centro di Formazione Calcistico Cambiasso/Zanetti Leoni di Potrero, che mette a disposizione allenatori e istruttori qualificati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA