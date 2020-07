Arrestato con 200 grammi di droga marijuana e hashish nascosti in casa

IL BLITZ

ASCOLI Aveva marijuana e hashish nascosta in casa e pronta per essere spacciata. È finito nei guai un cinquantenne originario di Torre del Greco che è stato arrestato a seguito del blitz degli agenti della squadra mobile di Ascoli. A destare sospetti sull'uomo erano stati alcuni strani movimenti che non erano passati inosservati gli investigatori che avevano notato un continuo andirivieni di persone nei pressi dell'abitazione dell'uomo alla periferia della città. E così, è scattata l'operazione della polizia. Gli agenti in borghese si sono appostati nei pressi del palazzo dove risiede e hanno atteso che il cinquantenne finisse il proprio turno di lavoro nell'azienda di componentistica per automobili. Quando stava per entrare in casa i poliziotti si sono qualificati e gli hanno chiesto di fornire delle spiegazioni su alcuni comportamenti e situazioni che erano state riscontrate nel corso dell'attività di indagine.

L'uomo ha provato a fornire alcune giustificazioni senza però riuscire a convincere gli investigatori che, a quel punto, hanno proceduto alla perquisizione.

Insieme con il personale della squadra mobile di Ascoli, in supporto è stata chiamata anche l'unità cinofila della polizia municipale. Il fiuto di Ila, il pastore tedesco addestrato presso la scuola cinofili della polizia di Stato di Nettuno e condotta dall'agente della Municipale Filena Teodori, ha consentito di scovare circa duecento grammi di droga che era nascosta all'interno di un armadio. In un cassetto, infatti, i poliziotti hanno scoperto degli involucri al cui interno c'erano hashish e marijuana. Inoltre, nel corso della perquisizione, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato posto sotto sequestro mentre per il cinquantenne sono scattate le manette ai polsi con l'accusa di detenere ai fini spaccio sostanze stupefacenti. Sta portando risultati concreti la collaborazione tra gli agenti della polizia di Stato della questura di Ascoli e l'unità cinofila della polizia municipale che in già diverse operazioni congiunte ha consentito di scovare le sostanze stupefacenti e di arrestare i presunti spacciatori

