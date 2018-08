Armonie bollenti in piazza del Popolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOASCOLI Ascoli per una sera è entrata tra le location più belle del mondo, come testimonia la t shirt che riporta i nomi delle città scelte per il tour di Sting & Shaggy. E per una volta, il respiro dei Caraibi si è impossessato di piazza del Popolo, portando sul palco una delle leggende viventi del rock. Davanti a più di duemila spetattori di ogni provenienza, la serata è stata affidata ad una coppia capace di far entusiasmare, ballare, cantare ed emozionare i presenti. Un caleidoscopio di suoni, ritmi, sentimenti e colori...