Argillano, dalle rive del Tronto a Gerusalemme

LA CONFERENZA

GROTTAMMARE Il secolo sistino. Lezioni sul Cinquecento, sabato secondo appuntamento con il ciclo di conferenze realizzate nell'ambito del quinto centenario della nascita del pontefice Sisto V. Dopo l'apertura, lo scorso dicembre con il professore Filippo Mignini riservata alla filosofia, l'evento prende un carattere letterario e si terrà, a partire dalle 17.30, sempre al Mic, Museo dell'Illustrazione contemporanea in piazza Kursaal.

Lo studioso

L'appuntamento è con Reno Cicchi, ricercatore e direttore dei Musei Civici di Grottammare, studioso di scuola italo-britannica, con interessi di ricerca multidisciplinari rivolti soprattutto ai fenomeni artistici primonovecenteschi e alla cultura del Rinascimento. La conferenza s'intitola Argillano: conflittualità e repressione al tempo di Sisto V. Il tema centrale è l'arcigno personaggio nato in riva del Tronto inserito da Torquato Tasso nell'VIII e nel IX canto della Gerusalemme liberata. Sulla base di un'originale rilettura delle sue vicende, il relatore ne fornirà un'interpretazione finalizzata a chiarirne l'importante valenza simbolica. Sullo sfondo, il complicato quadro storico in cui Tasso concepì il suo poema eroico e la sorprendente fama di cui godeva Ascoli nel Cinquecento.

Il personaggio

«A sorprendere - precisa lo studioso - è in realtà tutto ciò che ha a che fare con questo singolare personaggio. Ad esempio, quanto sia sempre collegato a situazioni orride', con esiti talora grotteschi e addirittura splatter; quanto questa sua negatività' sia strettamente funzionale al valore simbolico che Tasso volle attribuirgli, tanto da poter parlare di un vero e proprio sacrificio' di Argillano, consumatosi in tre morti simboliche; quanto scarso sia stato l'interesse critico da lui ricevuto in Italia, diversamente che negli Stati Uniti; quanto riesca a dirci di Ascoli e del Piceno, ossia della reputazione di zona bellicosa e faziosa nota in tutta l'Italia al tempo di Tasso e di Sisto V, che è l'elemento forse più inatteso emerso nel corso delle mie ricerche».

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, prenotazione consigliata su www.eventbrite.it. Gli spettatori dovranno attenersi alla normativa anticovid: ingresso con super green pass e mascherina Ffp2. La rassegna è parte delle celebrazioni del quinto centenario della nascita del pontefice grottammarese, promosse e sostenute dalla Regione Marche.

Luigina Pezzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA