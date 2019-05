Arengo, il giorno del giudizio la prima volta dei millennials

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ELEZIONIASCOLI Dopo una concitata campagna elettorale segnata dai toni aspri e dalle polemiche è arrivato il giorno del giudizio. Ad Ascoli sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale (ed Europee) 42408 aventi diritto. Di questi 20525 sono gli elettori maschi, 1358 in meno rispetto alle 21883 femmine iscritte alle liste elettorali del comune di Ascoli. A questi poi si aggiungono anche 520 elettori stranieri iscritti in un apposito registro dei cittadini comunitari. La tornata elettorale è stata per Servizi demografici...