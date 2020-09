Area Riformista: «Ospedale e l'A14 nodi da sciogliere coi fondi europei»

LE ELEZIONI

ASCOLI Terza corsia dell'A14 e un piano costi benefici per decidere le sorti del nuovo ospedale provinciale. I punti chiave della campagna elettorale dei riformisti riuniti nella lista di Italia Viva affiancata dal Psi, dai Demos di Democrazia solidale e dai Civici Marche. Lista che ha avuto come madrina dell'eccezione, alla presentazione presso la sede dell'Associazione Pescatori, l'onorevole Lucia Annibali che ha esordito dicendo: «Voglio che la mia regione resti in buone mani».

Le infrastrutture

Con i fondi messi a disposizione dal Recovery fund e dal Mes i renziani assieme alle altre forse riformiste intendono intervenire innanzitutto sulle infrastrutture partendo dalla terza corsia dell'A14, da Porto Sant'Elpidio fino all'Abruzzo. Al riguardo non è mancata la stoccata del candidato rivierasco Fabio Urbinati: «Sappiamo benissimo che 25 anni fa, quando si decise se si doveva realizzare o meno la terza corsia nel Piceno, c'è chi disse no e alcuni sono gli stessi che oggi si candidano nelle file del centrodestra».

La sanità

Altra sfida che si giocherà il Piceno e dalla quale dipenderà molto l'esito di questo confronto elettorale sarà quella sull'ospedale unico. Al riguardo Maria Stella Origlia ha parlato di una sanità le cui direttrici dovranno essere dettate dal mondo medico scientifico e non dalla politica, quindi bocciatura dell'assistenzialismo improvvisato ma spazio a un metodo progettuale che si basi sullo studio. E in materia di sanità non poteva non intervenire il consigliere regionale Urbinati che ha rilanciato la necessità di un Piano costi benefici da cui dovrà partire lo studio e la progettazione del nuovo ospedale, sottolineando come nel centrodestra si scontrino posizioni diverse sul terreno della sanità come quelle di Guido Castelli e di Giorgio De Vecchis.

La politica

«Il mio sostegno ha affermato l'onorevole Annibali va a un progetto importante, sappiamo che questa sfida sarà difficile ma oggi dobbiamo metterci a disposizione soprattutto per risollevare il paese e impiegare al meglio gli oltre 8 milioni di euro che ci arriveranno dall'Europa». Un discorso prettamente politico è stato affrontato da Davide Massimo Aliberti esponente di Civici Marche, il quale ha rivendicato la sua appartenenza al mondo civico dal 1998, accusando molti amministratori di utilizzare le civiche solo per uno scopo elettorale avendo alle spalle sempre dei partiti. Infine la più giovane, Eleonora Bellagamba, 27 anni, proveniente dall'agonismo sportivo che le ha insegnato determinazione e costanza, valori che lei oggi porta nella politica. È stato annunciato inoltre che la lista a cui fa capo Italia Viva tornerà il prossimo anno a capo di una coalizione di centrosinistra dove il candidato sindaco molto probabilmente sarà Fabio Urbinati.

Alessandra Clementi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA