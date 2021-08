Area per camperisti a Pretare d'Arquata

LA RIPARTENZA

ARQUATA Via libera dalla Provincia, con qualche prescrizione, alla realizzazione di un'area attrezzata per camperisti, e quindi per finalità turistiche oltreché per eventuali esigenze della Protezione civile, a Pretare. Un segnale importante soprattutto nell'ottica di garantire anche una prospettiva per quel che riguarda un futuro che possa passare attraverso il ritorno di turisti e visitatori in quell'area pesantemente colpita dal terremoto.

Il progetto

Il progetto per la realizzazione di questa area con finalità turistiche nella zona del comune di Arquata rappresenta, di fatto, un segnale importante per una possibile ripartenza. Nel dettaglio, infatti, si prevede la realizzazione di 14 piazzole, ognuna della dimensione di 8 metri per 4 metri, destinate alla sosta di camper. Piazzole a cui se ne aggiungono altre 4, di 6 metri per 10, nelle quali oltre ai camper sarà anche possibile collocare casette mobili. La quantità di aree da utilizzare per verde pubblico e parcheggi è stata individuata nel 10% dell'intera superficie disponibile. Tra le prescrizioni emerse in relazione al parere della Provincia per la valutazione ambientale strategica, ci sono quelle indicate dalla Soprintendenza per quel che riguarda i materiali e i colori da utilizzare per la sistemazione delle scarpate e delle opere di contenimento, così come per muretti e cordoli. Dovranno, inoltre, essere previste aree verdi attrezzate.

L'autorizzazione

Alla luce dei pareri forniti dai vari soggetti chiamati ad esprimersi, la Provincia ha deciso di escludere l'intervento dalla procedura di valutazione ambientale strategica, velocizzando quindi anche tempi e procedure per la realizzazione del progetto in variante all'attuale Piano regolatore generale di Arquata. Un via libera ufficiale con qualche prescrizione, dunque, per procedere con la creazione di questa nuova area attrezzata con finalità turistiche nella frazione di Pretare. Un'opera che assume un significato molto importante anche dal punto di vista delle prospettive future di ritorno di visitatori nella zona per tornare ad ammirare la bellezza di quei luoghi che, purtroppo, hanno subìto un grandissimo danno sotto ogni punto di vista, anche con la perdita di vite umana per il terremoto.

