Area di crisi, spunta un tesoretto

ASCOLI La vicepresidente della Regione Marche Anna Casini ha avuto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con il sottosegretario Alessia Morani e i vertici di Invitalia per fare il punto sull'area di crisi industriale complessa del Piceno e sulla misura Restart Centro Italia. Come noto, la legge 181/89 è l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore e finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.

L'incentivo

L'incentivo è rivolto alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili. Restart centro Italia si rivolge, infatti, alle imprese che vogliono investire nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017. L'obiettivo è favorire il rafforzamento del sistema industriale nella regione.

Soddisfazione da parte della vicepresidente della Regione Marche Anna Casini spiega che «Durante l'incontro con il sottosegretario Morani, abbiamo in particolare discusso delle somme stabilite dagli accordi di programma che non sono state utilizzate: si tratta di circa 22 milioni di euro. Il sottosegretario Morani ci ha assicurato che le risorse verranno mantenute nei territori mediante bandi semplificati grazie alla recente modifica della legge 181 che ha notevolmente snellito le procedure» spiega Casini, « Invitalia e il sottosegretario Morani stanno organizzando incontri in tutto il cratere marchigiano per informare e ascoltare il territorio. Intanto l'obiettivo è stato raggiunto, ovvero con risorse residue mantenute nel cratere e procedure semplificate» dice la vicepresidente.

Il tesoretto

«Abbiamo scoperto che alcuni fondi erano avanzati: si tratta di 4 milioni di euro che rientrano nel progetto Restart, dove le Marche beneficeranno di 30 milioni complessivi. Purtroppo alcune aziende non avevano tutti i requisiti utili per partecipare ai bandi, ma nel frattempo, la legge 181 è stata snellita. Ci saranno maggiori possibilità per le imprese per poter partecipare e beneficiare dei fondi - dice Casini - la quota di un milione di euro massimo per le aziende è stato abbassato: questa cifra adesso è il tetto minimo per partecipare. Pensiamo che sia un incentivo alle aziende a poter spendere di più. Quando abbiamo visto che le aziende non avevano avuto accesso al bando, abbiamo deciso di allargare il campo dei beneficiari, evitando di aspettare le istruttorie per le aziende che sono già in graduatoria» aggiunge la vicepresidente. « Al momento ci sono 20 milioni di euro in ballo di cui 4 nel Piceno. Molto probabilmente verranno aggiunti nuovi fondi». La vicepresidente della Regione conclude che si sta anche lavorando ai contratti di sviluppo e si sta attendendo che il governo li finanzi.

