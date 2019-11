Apre il Villaggio di Natale

GLI APPUNTAMENTI

ASCOLI Da oggi in città sarà ufficialmente tempo di Natale. Questo pomeriggio ci sarà l'inaugurazione dello storico Villaggio di piazza Arringo, l'agglomerato di circa venti casette di legno che, sino al prossimo 6 gennaio e per il 14esimo anno consecutivo, rappresenterà lo scenario clou del centro storico di Ascoli nel periodo delle festività.

L'inaugurazione

L'inaugurazione del complesso avverrà alle 16, alla presenza del primo cittadino Marco Fioravanti e degli assessori comunali, a partire da quello preposto agli eventi, Monia Vallesi e dall'assessore al commercio Nico Stallone. Il Villaggio di Natale sarà affiancato dall'immancabile pista di pattinaggio, che ogni anno trova la grande felicità di giovani e giovanissimi, oltre che di tanti appassionati degli schettini sul ghiaccio. Ad aprire l'attività della pista, della grandezza di 400 metri quadrati e intitolata ad Aurora Stella, la giovane hostess ascolana del Villaggio scomparsa prematuramente a 18 anni nel febbraio 2016, saranno alcuni graditi ospiti, autentici campioni del settore. Si tratta del pattinatore mondiale Riccardo Bugari, oro mondiale nel 2007 e nel 2008 e medaglia in argento conquistata nel 2015 e nel 2016, affiancato da Anais Pedroni, che vanta decine di titoli italiani e la vittoria di varie medaglie d'oro e d'argento in altrettanti mondiali e campionati europei. Al momento dell'ufficializzazione del Villaggio e della pista con loro sarà presente anche un altro bravissimo sportivo, l'astro nascente del pattinaggio Andrea Di Paolo. Nell'occasione, i tre pattinatori incontreranno il pubblico e riceveranno un attestato consegnato da parte del presidente provinciale Csen. Il Villaggio 2019 non sarà solo foriero di divertimento ma anche di shopping, visto che le casette di legno operative offriranno nei 2000 metri quadri della piazza le cerazioni di artigiani e commercianti provenienti da tutta la penisola. Accanto a prodotti e a merci del territorio ascolano, non mancheranno attività provenienti da Avellin, Bari, Norcia, Roma e Firenze. Sui banchi di vendita ci saranno specialità culinarie pugliesi, salumi e tartufi umbri ma anche bigiotteria locale realizzata a mano e tanta merce legata al Natale: palline natalizie decorate in vetro e maglia, accessori tradizionali, maioliche e souvenir in ceramica. Solo per citarne alcuni. Nell'area di piazza Arringo troveranno spazio gli eventi, grazie ad un cartellone costituito da oltre trenta iniziative, rivolte soprattutto ai giovanissimi. Torneranno le vivacissime tombole e le manifestazioni cinofile: troveranno posto animatori e dee jay, oltre a spettacoli con musica gospel.

Il giardino

Una delle peculiarità della programmazione offerta dal Villaggio sarà legata proprio alla festa dei bambini. Per questo motivo, una casetta di Babbo Natale sarà posizionata all'interno del giardino comunale, allo scopo di poter fare incontrare Santa con i piccoli fans e realizzare con lui una foto ricordo. Altro appuntamento atteso sarà l'accensione dell'Albero di Natale, che avverrà in piazza Arringo alle 16 dell'8 dicembre. Per allestire al meglio il mega albero, la cooperativa Pagefha cercherà di invitare al villaggio i residenti della città per poter realizzare decorazioni artigianali e donare addobbi natalizi creati con materiali di scarto.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA