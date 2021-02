APPIGNANO DEL TRONTO Botta e risposta tra il sindaco di Appignano del Tronto, Sara Moreschini, e Giuseppe Falciani, capo carismatico del gruppo di opposizione, la Lanterna. Sul tavolo del consiglio comunale c'era il bilancio preventivo della Ciip. « La Ciip ha sottoscritto un contratto preliminare con la Geta - ha commentato il sindaco di Appignano-. Non possiamo accettare che nel raggio di pochi chilometri quadrati tra il Chifenti e il Bretta, si decida di portare qualunque tipo di rifiuto a discapito sempre della comunità circostante. Bisogna andare a cercare spazi altrove». Sull'altro fronte, invece, il documento contabile ha ricevuto l'astensione del gruppo la Lanterna perché, secondo il capogruppo Falciani, «nella relazione sarebbero mancate molte informazioni documentali. Nella relazione che è stata discussa, venivano menzionati una serie di documenti (convenzioni, relazioni, contratti, pareri, acquisizioni di finaziamenti) che erano sconosciuti al consiglio deliberante». «Dalla maggioranza - ha incalzato Falciani - ci saremmo aspettati una astensione, soprattutto perché, nonostante il sindaco asseriva che la giunta avesse studiato tutto, uno dei consiglieri della stessa maggioranza ha ammesso onestamente che il complesso della documentazione richiamata nella discussione dalla minoranza, non era stata messa a disposizione dell'organo deliberante e che non era conosciuta». Poi, a detta dell'avvocato ascolano, spunta la pregiudiziale politica. «La realtà - ha affermato Falciani - è che nel Ciip è in atto una spaccatura politica nell'ambito del centrosinistra che avrebbe la maggioranza. Una parte della rappresentanza di si è accordata con il centrodestra ed esprime la maggioranza nei rapporti societari». «Rispedisco al mittente le illazioni di Giuseppe Falciani - replica il sindaco, Sara Moreschini -. Noi non siamo guidati da nessuno. La nostra stella polare è unicamente il bene comune e la difesa del nostro territorio. Noi pretendiamo che la nostra comunità venga difesa da qualsiasi attacco esterno. Il nostro territorio ha già dato tanto in termini di rifiuti ed è ora di dire basta. Giuseppe Falciani dice castronerie: lui osa affermare che noi votiamo su certe questioni, in base ai dettami del Pd. Niente di più falso».

Eduardo Parente

