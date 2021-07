Aperto uno sportello in centro storico per cercare badanti, colf e baby sitter

L'INAUGURAZIONE

ASCOLI È stato inaugurato ieri in centro storico, lo sportello dedicato alla ricerca di personale nell'ambito dell'assistenza alla persona (badanti, colf, baby sitter). Il progetto Mestieri e salute prende vita grazie all'impegno di alcune cooperative afferenti al consorzio di cooperative sociali Il Picchio che vanta un'esperienza più che decennale nel campo dell'assistenza alla persona.

All'inaugurazione hanno partecipato anche il Sindaco Marco Fioravanti e altre figure dell'amministrazione comunale. Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo del Por Marche fesr 2014/2020 attraverso il bando «sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto».

L'obiettivo è quello di far incontrare i bisogni specifici di assistenza delle persone e delle loro famiglie con le competenze degli operatori che verranno selezionati e scelti in base alle caratteristiche richieste.

A questo scopo verrà messa a disposizione una piattaforma digitale di facile utilizzo che avrà una doppia valenza: da una parte permetterà agli utenti di essere in contatto con il gestore del servizio manifestando le proprie esigenze specifiche, dall'altra consentirà agli operatori di candidarsi e in seguito di gestire alcuni aspetti legati alla propria attività lavorativa come quelli amministrativi e formativi. «Abbiamo in programma l'apertura di sportelli dislocati in tutto il territorio provinciale, per dare la possibilità anche a chi vive fuori città di accedere facilmente ai nuovi servizi offerti», ha dichiarato il presidente del Consorzio il Picchio, Domenico Panichi.

