Anziani morti nella Rsa, l'infermiere Wick nei guai

GLI OMICIDI

ASCOLI La Procura di Ascoli si appresta a chiedere il rinvio a giudizio di Leopoldo Wick, l'infermiere della Rsa di Offida accusato dell'omicidio di otto anziani ospiti della struttura e del tentato omicidio di altri quattro. I suoi difensori, gli avvocati Tommaso Pietropaolo e Luca Filipponi, si sono visti notificare l'avviso di conclusione delle indagini ed ora avranno venti giorni di tempo per chiedere al gip un approfondimento di indagine oppure fornire nuove elementi o testimonianze ed anche l'eventualità che il proprio assistito possa chiedere di essere sentito dal giudice e rilasciare dichiarazioni spontanee.

Il carcere

A quasi un anno di distanza dall'arresto dell'infermiere che dal 15 giugno dello scorso anno si trova rinchiuso nel carcere di marino del Tronto, perchè ritenuto il presunto responsabile delle morti sospette registrate tra il 2017 e il 2019 tra gli ospiti della casa di riposo. Gravi gli indizi di colpevolezza che sarebbero stati raccolti nei suoi confronti e che hanno portato a ipotizzare nei confronti del cinquantasettenne i reati di omicidio aggravato e continuato, tentato omicidio aggravato e continuato, lesioni gravi. Per la Procura è lui il responsabile dei decessi e di aver tentato di ucciderne altri quattro anziani iniettando loro, in dosi letali, farmaci che nulla avevano a che vedere con i piani terapeutici di ciascuno di loro. Ad accorgersi che qualcosa non andava era stata un'altra infermiera in servizio alla casa di riposo che aveva deciso, a settembre del 2018, di recarsi dai carabinieri di Offida per riferire i dubbi che aveva per quelle morti sospette. Partì così l'inchiesta che ebbe i suoi primi riscontri quando le preliminari analisi sul sangue di alcuni pazienti deceduti presso quella struttura rilevarono concentrazioni di promazina, un farmaco neurolettico, a livelli tossici ed assolutamente incompatibili con le terapie prescritte per quei pazienti.

I riscontri

Un secondo e più importante riscontro fu ottenuto all'inizio del 2019 a seguito dell'esame autoptico eseguito su due ospiti deceduti: Vincenzo Gabrielli di 93 anni, morto il 25 febbraio di quell'anno il cui funerale venne bloccato dalla Procura di Ascoli per poter prima eseguire l'autopsia; e la novantacinquenne Lucia Bartolomei il cui decesso era avvenuto alcuni giorni prima, il 10 febbraio ed il cui cadavere venne riesumato.

Luigi Miozzi

