Ancora una volta alcune vie del centro storico sono rimaste per diverse ore al buio senza illuminazione pubblica. Nei giorni scorsi, la luce elettrica è mancata in rua Lazzaro Giosaffatti, rua Biagio Miniera, rua del Teatro Antico, via San Giuliano e via Lucio Manlio Torquato, tutte ubicate all'interno dell'area racchiusa dalle vie Dino Angelini, della Fortezza, Corso Mazzini e dei Novelli. In questi luoghi, la sera si è presentatala buia, completamente nera, in qualche caso appena rischiarata dal riverbero delle luci delle arterie laterali.

I lampioni, inspiegabilmente, sono rimasti miseramente spenti, con tutto ciò che questo ha comportato. «C'è un certo timore a uscire dalle nostre case quando è buio ha riferito una signora residente in via Lucio Manlio Torquato - perchè non si vede assolutamente nulla. Pensi che mio marito per recarsi alla macchina ha dovuto prendere la pila». Qualche altro ha manifestato delle perplessità nel guidare l'automobile, «perché quando è buio pesto, come in questo caso, è più facile causare danni nel parcheggiare, specie in retromarcia, come a volte siamo costretti a fare». Sembra impossibile che nei giorni nostri accadano cose simili, senza che all'origine ci siano stati eventi meteorologici particolari, tali da creare un simile disservizio. In un'epoca in cui le cronache sono ricche di atti vandalici e altri reati, le vie buie non costituiscono certamente il migliore dei modi per prevenirli e reprimerli. E' anche il caso di evidenziare che Ascoli Servizi Comunali, preposta alla manutenzione dell'illuminazione pubblica, ha riferito di aver provveduto a ripristinare tempestivamente l'illuminazione, non appena i cittadini hanno segnalato il fatto. E bisogna riconoscere che l'intervento è stato solerte e gli operatori telefonici molto collaborativi. L'auspicio a questo punto è che guasti elettrici della pubblica illuminazione in una zona così nevralgica come è il centro non si ripetano più.

