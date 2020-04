Ancora scintille tra il sindaco Piunti e i vertici del Pd sull'accoglienza di malati Covid da Fermo. Il segretario provinciale del Pd Matteo Terrani ha attaccato il primo cittadino sambenedettese ribadendo come l'ospedale rivierasco non venga pagato dai sambenedettesi ma da tutti i marchigiani. Parole alle quali Piunti replica: «Terrani si erge a difensore della patria ma deve ragionare come un amministratore, essendo oggi un sindaco, e non come l'ex portaborse della vice presidente della Regione Marche». A intervenire sulla questione anche il consigliere Gianni Balloni dicendo: «Nessuno ha affermato semplicisticamente di voler rifiutare l'accoglienza sanitaria ad alcuno, sebbene il reparto di malattie infettive presente al Murri di Fermo appare garantire meglio la salute dei pazienti ricoverati a causa del coronavirus rispetto al Madonna del Soccorso ove, viceversa, non è presente un reparto di malattie infettive e dove, invece, occorrerebbe ripristinare l'emergenza e gli altri reparti in quanto, purtroppo, si rischia la vita e la salute viene compromessa da svariati morbi ed infermità e gli stessi contagiati dal coronavirus spesso hanno anche altre patologie». «

Del piano di ripristino dei servizi all'ospedale di San Benedetto ancora non si sa nulla» affermano Falco e Baiocchi che hanno fatto richiesta di accesso agli atti. giornata di sabato.« Ci giungono dall'interno che depongono invece nel senso di continui tentativi di ritardare il ritorno dei servizi e di allungare il più possibile il brodo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

